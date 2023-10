Supercoppa Italiana, possibile forfait di due club

La Supercoppa italiana è pronta a debuttare con il nuovo format a quattro squadre, ma c'è il rischio forfait da parte di due delle società coinvolte. La Lega Calcio, comunque, non si farà trovare impreparata e ha già pronte le due possibili sostitute.

Il nuovo format della Supercoppa italiana rischia di avere dei problemi prima ancora di debuttare. Dopo lo slittamento della data a fine gennaio annunciato ieri, infatti, adesso due delle squadre impegnate potrebbero dare forfait rinunciando alla trasferta in Arabia Saudita e non disputando la Supercoppa Italiana.

Supercoppa Italiana al debutto con una nuova formula

Per la prima volta, quest'anno, la Supercoppa Italiana (che si disputerà in Arabia Saudita) si disputerà con la formula della Final four: oltre alle vincenti di campionato e Coppa Italia, ai nastri di partenza dovrebbero esserci infatti anche la seconda in classifica della scorsa Serie A e la finalista sconfitta della coppa nazionale.

Le quattro squadre che giocherebbero la Supercoppa sarebbero quindi Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina. Il condizionale è però obbligatorio. Pare, infatti, che due squadre siano pronte a dare forfait e a non disputare la Supercoppa Italiana.

Le ragioni della possibile rinuncia e il piano B della Lega

A non disputare la Supercoppa Italiana e dare forfait potrebbero essere Napoli e Fiorentina, irritate dalla lunga trasferta e dall'impatto che la competizione avrebbe sul campionato. Non c'è ovviamente nessuna decisione ufficiale, per il momento. La Fiorentina, anzi, avrebbe addirittura smentito queste voci, al contrario del Napoli: il presidente De Laurentiis ha anche spiegato che a influire su questa riflessione vi sono le attuali vicende belliche in corso a Gaza.

La Lega in ogni caso non sarebbe allarmata. Anzi, avrebbe già individuato le sostitute, per non modificare il format della Supercoppa Italiana a dispetto del forfait delle altre due formazioni. Sarebbero Milan e Atalanta, giunte nella classifica della scorsa Serie A appena dietro, a prenderne il posto.