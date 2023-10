Trapani-Locri diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie D

Fine settimana con tutte le gare del campionato di Serie D, nel girone I spicca il match Trapani-Locri, sfida che mette di fronte la grande favorita del girone contro una compagine dei bassifondi della classifica. Ecco dove vedere il match in diretta tv e streaming live

Trapani-Locri si disputerà domenica 15 ottobre alle ore 15:00 presso lo Stadio Polisportivo Provinciale di Trapani. La gara è valida per l'ottava giornata del campionato di Serie D girone I. Ecco dove poter seguire l'atteso evento in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live.

Il Trapani continua la sua marcia trionfale fatta per adesso di sole vittorie che lo hanno portato in seconda posizione alle spalle del Siracusa che però ha disputato una partita in più. Per il Locri appena 4 punti in classifica frutto di una vittoria, un pareggio e ben 5 sconfitte. La gara di Trapani appare sulla carta proibitiva, ma si sa che nel calcio tutto può accadere e soprattutto in ogni momento.

Trapani-Locri: le probabili formazioni della sfida

TRAPANI (4-3-2-1): Ujkaj; Pino, Cristini, Sabatino, Guerriero, Acquadro, Ba, Sbrissa (Balla); Kragl, Gagliardi (Crimi); Samake.

All. Torrisi.

LOCRI (4-4-2): Lanziani; V. Aquino, D. Aquino, Morrone, Catalano, Di Venosa, Bova, Greco, Pasqualino, De Leonardis, Ouattara.

All. Panarello.

Dove vedere Trapani-Locri in tv e streaming

Trapani-Locri si disputerà domenica 15 ottobre alle ore 15:00 presso lo Stadio Polisportivo Provinciale di Trapani. La gara sarà visibile gratis e in diretta tv sull’emittente locale su La Tr3 sul Ca­na­le 83 in HD del di­gi­ta­le ter­re­stre. Sarà garantita anche la trasmissione streaming su www.latr3.it.

Canicattì-Trapani potrebbe essere trasmessa anche su My Cujoo, un servizio streaming attivato dalla Lega Nazionale Dilettanti della FIGC. Si tratta di una piattaforma dedicata al calcio di tutto il mondo per aiutare club e competizioni a trasmettere partite e contenuti utilizzando dispositivi semplici, come un telefono cellulare.