La Fenice-Trapani diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie D

Turno infrasettimanale del campionato di Serie D con il big match La Fenice-Trapani che mette di fronte due nobili decadute del calcio nostrano. Ecco dove poter seguire in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live l'importantissimo incontro.

La Fenice-Trapani si diputerà mercoledi 1° novembre alle ore 15:00 presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. la gara è valida per la giornata numero 11 del girone I della Serie D. Ecco dove vedere in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live l'attesissimo incontro tra due squadre che hanno occupato un ruolo importante nel calcio italiano fino a pochissimo tempo fa.

La Fenice Amaranto è nato questa estate in fretta e furia dalle ceneri della Reggina che non è stata ammessa al campionato di Serie B. Iscritta in sovrannumero a l campionato di Serie D sta provando ad imporsi in un girone molto difficile. Al momento sono 15 i punti raccolti in 9 gare che la piazzano al 7° posto in classifica. Graduatoria dominata proprio dal Trapani che sta marciando speditissimo con tutte vittorie all'attivo, appena due reti subite e una media di 3 gol a partita e la promozione diretta in Serie C come unico obiettivo.

La Fenice-Trapani: probabili formazioni

LA FENICE AMARANTO(4-4-2): Martinez ; Ingegneri , Martiner , Mungo, Zucco (Perri); Barillà, Marras (Ricca), Provazza. Coppola; Devshi, Kremenovic.

All. Trocini

TRAPANI (4-2-3-1): Ujkaj; Pino, Sparandeo, Sabatino, Pipitone, Acquadro; Calafiore, Balla, Cangemi; Mascari (Cocco)

All. Torrisi

Dove vedere La Fenice-Trapani in tv e streaming live

La Fenice-Trapani si diputerà mercoledi 1° novembre alle ore 15:00 presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. La gara sarà visibile gratis e in diretta tv sull’emittente locale su La Tr3 sul Ca­na­le 83 in HD del di­gi­ta­le ter­re­stre. Sarà garantita anche la trasmissione streaming su www.latr3.it.

La Fenice-Trapani potrebbe essere trasmessa anche su My Cujoo, un servizio streaming attivato dalla Lega Nazionale Dilettanti della FIGC. Si tratta di una piattaforma dedicata al calcio di tutto il mondo per aiutare club e competizioni a trasmettere partite e contenuti utilizzando dispositivi semplici, come un telefono cellulare.