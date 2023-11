Serie A, probabili formazioni Atalanta-Inter: le scelte di Gasperini e Inzaghi

Le probabili formazioni del match Atalanta-Inter, in programma sabato 4 novembre, gara valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi.

Sabato 4 novembre, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie A tra Atalanta-Inter. Le due compagini, guidate da Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi, si sfideranno al Gewiss Stadium di Bergamo.

Serie A, Atalanta-Inter: come arrivano le due squadre

L'Atalanta si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I nerazzurri, infatti, hanno vinto per 2-0 in casa contro il Genoa ed hanno vinto in trasferta per 0-3 contro l'Empoli. Inoltre, i bergamaschi hanno pareggiato in trasferta per 2-2 contro lo Sturm Graz in Europa League. L'Inter, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive in campionato. I nerazzurri, infatti, hanno superato per 0-3 il Torino in trasferta ed hanno vinto a San Siro per 1-0 contro la Roma di Mourinho. Inoltre, la squadra di Inzaghi è reduce anche dalla vittoria in Champions League per 2-1 contro il Salisburgo.

Serie A, le probabili formazioni di Atalanta-Inter

ATALANTA (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, Lookman.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.