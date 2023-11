Serie A, probabili formazioni Lazio-Roma: le scelte di Sarri e Mourinho

Le probabili formazioni del match Lazio-Roma in programma domenica 12 novembre, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Maurizio Sarri e José Mourinho.

Domenica 12 novembre, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A tra Lazio-Roma. Le due compagini, guidate da Maurizio Sarri e José Mourinho, si sfideranno per il derby capitolino allo stadio Olimpico di Roma.

Serie A, Lazio-Roma: come arrivano le due squadre

La Lazio si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I biancocelesti, infatti, hanno vinto in casa per 1-0 contro la Fiorentina ed hanno perso contro il Bologna di Thiago Motta per 1-0 allo stadio Dall'Ara. Inoltre, la squadra di Sarri ha superato in casa per 1-0 in Champions League gli olandesi del Feyenoord. La Roma, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I giallorossi, infatti, hanno perso a San Siro per 1-0 contro l'Inter ed hanno vinto all'Olimpico per 2-1 contro il Lecce di D'Aversa. Inoltre, la squadra di Mourinho è reduce dalla sconfitta in Europa League per 2-0 contro lo Slavia Praga.

Serie A, le probabili formazioni di Lazio-Roma

Le probabili formazioni del match Lazio-Roma, in programma domenica 12 novembre alle ore 18:00, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco i possibili undici scegli dagli allenatori delle rispettive squadre, Maurizio Sarri e José Mourinho.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho