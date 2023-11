Serie A, probabili formazioni Lecce-Milan: le scelte di D'Aversa e Pioli

Sabato 11 novembre, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A tra Lecce-Milan. Le due compagini, guidate da Roberto D'Aversa e Stefano Pioli, si sfideranno allo stadio Via del Mare di Lecce, in Puglia.

Serie A, Lecce-Milan: come arrivano le due squadre

Il Lecce si avvicina al match reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I giallorossi, infatti, hanno perso per 0-1 in casa contro il Torino di Juric ed hanno perso allo stadio Olimpico per 2-1 contro il Lecce. Inoltre, i pugliesi hanno perso in Coppa Italia per 2-4 contro il Parma. Il Milan, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I rossoneri, infatti, hanno pareggiato in trasferta per 2-2 contro il Napoli ed hanno perso allo stadio San Siro per 0-1 contro l'Udinese. Inoltre, la squadra di Pioli è reduce dalla vittoria in casa per 2-1 contro il Psg in Champions League.

Serie A, le probabili formazioni di Lecce-Milan

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Banda. Allenatore: Roberto D'Aversa.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.