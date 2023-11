Serie A, probabili formazioni Salernitana-Napoli: le scelte di Inzaghi e Garcia

Sabato 4 novembre, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie A tra Salernitana-Napoli. Le due compagini, guidate da Filippo Inzaghi e Rudi Garcia, si sfideranno allo stadio Arechi di Salerno, in Campania.

Serie A, Salernitana-Napoli: come arrivano le due squadre

La Salernitana si avvicina al match reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I granata, infatti, hanno pareggiato in casa per 2-2 contro il Cagliari ed hanno perso a Marassi per 1-0 contro il Genoa. Inoltre, la squadra di Inzaghi è reduce dal successo in Coppa Italia per 4-0 contro la Sampdoria. Il Napoli, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali in campionato. Gli azzurri, infatti, hanno vinto per 1-3 in trasferta contro il Verona ed hanno pareggiato al Maradona per 2-2 contro il Milan.

Serie A, le probabili formazioni di Salernitana-Napoli

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Candreva, Jovane; Dia. All. Inzaghi F.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia