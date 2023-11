Serie C, Pineto-Fermana: le probabili formazioni. Le scelte di Amaolo e Protti

Lunedì 6 novembre alle 20.45 all'Adriatico-Cornacchia di Pescara va in scena una sfida inedita per i campionati professionistici: per la 12a giornata del girone B di Serie C la matricola Pineto affronta la Fermana, ultima in classifica con soli 7 punti

Lunedì 6 novembre, alle ore 20.45, si disputerà la partita Pineto-Fermana, valida per la 12a giornata del girone B del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Daniele Amaolo e Stefano Protti si affronteranno allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, che ospita le partite casalinghe della matricola abruzzese, capace di stupire tutti gli osservatori nel primo scorcio di stagione grazie a un rendimento che le sta permettendo di navigare in acque tranquille, ben sopra la zona playout.

Serie C, Pineto-Fermana: come c’arrivano le due squadre

La salvezza della scorsa stagione per la Fermana, al settimo campionato consecutivo tra i professionisti, è stata piuttosto agevole. Quest’anno, invece, le cose si sono messe subito male, al punto da costringere la società a esonerare il tecnico Andrea Bruniera, che aveva raccolto solo cinque punti in sette giornate. Al suo posto è stata richiamata la vecchia bandiera Stefano Protti, sotto la cui guida la squadra ha ottenuto due punti in quattro gare, bilancio che la inchioda all’ultimo posto con 7 punti, sebbene l’1-1 al Recchioni nel derby contro l’Ancona abbia ridato speranza all’ambiente. In casa Pineto la vittoria manca da quattro partite, dallo storico 1-0 sul Pescara nel recupero della quinta giornata. Pareggiare contro squadre del calibro di Cesena e Carrarese vale però tanto per un gruppo composto in buona parte da esordienti nella categoria, reduce dal ko di Olbia e chiamato a fare punti per tenere lontana la zona playout.

Serie C, le probabili formazioni di Pineto-Fermana

Le probabili formazioni del match Pineto-Fermana, valido per la 12a giornata del campionato di Serie C, girone B, in programma lunedì 6 novembre alle ore 20.45. Le due squadre si affrontano per la nona volta nella storia, limitatamente alle sfide di campionato. Tutti gli incroci sono avvenuti a livello di Serie D. Curiosamente il primo e l'ultimo sono avvenuti in stagioni coincise con altrettante promozioni della Fermana. Il primo risale al campionato 1983-84, l’ultimo alla stagione 2016-’17, la prima del Pineto in D dopo 18 anni di attesa e l’ultima tra i dilettanti della Fermana, vittoriosa per 2-1 il 9 aprile 2017. Rispetto alla sconfitta di Olbia nel recupero infrasettimanale Amaolo recupera il portiere Tonti, di rientro dalla squalifica. Ballottaggi tra Baggi e Lombardi a centrocampo, in attacco Gambale favorito su Chakir per far coppia con Volpicelli. In casa Fermana si va verso la conferma della squadra che ha fermato l’Ancona: dubbi nel tridente d’attacco dove l'unico sicuro del posto sembra essere Montini.

PINETO (3-5-2): Tonti; Marafini, De Santis, Evangelisti; Njambé, Baggi, Amadio, Germinario, Teraschi; Gambale, Volpicelli. All.: D. Amaolo.

FERMANA (4-3-3): Furlanetto; Laverone, Padella, Spedalieri, Calderoni; Scorza, Giandonato, Misuraca; Pinzi, Montini, Curatolo. All.: S. Protti.