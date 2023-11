Serie C, Atalanta Under 23-Fiorenzuola: le probabili formazioni. Le scelte di Modesto e Turrini

Lunedì 6 novembrre alle 20.45 al Comunale di Caravaggio saranno di fronte nerazzurri e rossoneri per la 12a giornata del campionato di Serie C, girone A. I giovani della Dea vogliono proseguire l'ascesa, emiliani ancora a caccia dei primi punti in trasferta

Domenica 5 novembre, alle ore 20.45, si disputerà la partita Atalanta Under 23-Fiorenzuola, valida per la 12a giornata del girone A del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Francesco Modesto e Francesco Turrini si affronteranno a Caravaggio. Lo stadio Comunale è la sede delle partite casalinghe della massima rappresentativa giovanile della Dea, fondata la scorsa estate.

Serie C: Atalanta Under 23-Fiorenzuola, come c'arrivano le due squadre

Sono nove i punti che separano l’Atalanta Under 23 e il Fiorenzuola quando il campionato di Serie C sta per arrivare al primo terzo del proprio percorso. Un gap solo in parte sorprendente, se è vero che gli emiliani erano preparati a una stagione di sofferenza. Il progetto dell’Under 23 dell’Atalanta, invece, iniziato in sordina, dopo un fisiologico periodo di ambientamento sta iniziando a dare risultati. Peraltro buona parte del gap si è determinato nelle ultime cinque giornate, che hanno visto i neroazzurri conquistare 10 punti contro gli appena tre del Fiorenzuola, quelli del roboante 3-1 al Vicenza dello scorso 24 settembre, in occasione della prima e finora unica gara casalinga della gestione di Francesco Turrini. L’ex allenatore della Primavera del Fiorenzuola è stato promosso in prima squadra dopo l’esonero di Andrea Bonatti, deciso lo scorso 14 ottobre all’indomani del tracollo interno contro il Legnago. Gli emiliani sono ancora a caccia dei primi punti esterni del campionato, dopo i tre successi casalinghi che hanno fin qui dato ossigeno a una classifica che vede i rossoneri, unica formazione ancora senza pareggi tra tutti e tre i gironi, al penultimo posto, con la peggior difesa del girone (22 reti al passivo), la terza più perforata di tutta la Serie C.

Serie C, le probabili formazioni di Atalanta Under 23-Fiorenzuola

Le probabili formazioni del match Atalanta Under 23-Fiorenzuola, valido per la 12a giornata del campionato di Serie C, girone A. La partita è in programma domenica 5 novembre alle ore 20.45. L’Atalanta ha visto interrompersi nel recupero dell’ottava giornata giocato il 31 ottobre sul campo dell’Alessandria, vittoriosa per 2-0, la striscia di tre vittorie consecutive e di quattro risultati utili che ha proiettato Masi e compagni in zona playoff. Rispetto alla partita del Moccagatta si rivedrà Ghislandi dall’inizio in difesa, mentre davanti Capone si riprenderà la maglia da titolare da Italeng. In casa Fiorenzuola si riparte dalle tre buone prestazioni dell’era Turrini, anche nelle gare perse di misura in trasferta contro Virtus Verona e Triestina. L’ex esterno di Piacenza e Napoli dovrebbe preferire Nelli a Di Quinzio a centrocampo, mentre in attacco sembrano destinati ancora alla panchina tanto Ceravolo, a favore di Alberti, quanto Morello e la freccia Omoregbe, mattatore nel secondo tempo contro il Vicenza.

ATALANTA UNDER 23 (3-4-2-1): Vismara; Ghislandi, Masi, Del Lungo; Palestra, Awua, Mallamo; Ceresoli; Cissè, Di Serio; Capone. All.: F. Modesto.

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Sussi, Potop, Bondioli, Oddi; Di Gesù, Nelli, Stronati; Anelli, Alberti, Gonzi. All.: F. Turrini.