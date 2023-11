Serie C, Recanatese-Sestri Levante: le probabili formazioni. Le scelte di Pagliari e Barilari

Lunedì 6 novembre alle 20.45 al Tubaldi per la 12a giornata del girone B di Serie C la Recanatese, rivelazione del primo scorcio di stagione, ospita la matricola Sestri Levante, a caccia di punti per uscire dalla zona playout. Si tratta del primo incrocio in assoluto tra le due squadre

Lunedì 6 ottobre, alle ore 20.45, si disputerà la partita Recanatese-Sestri Levante, valida per la 12a giornata del girone B del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Giovanni Pagliari e Enrico Barilari si affronteranno allo stadio Nicola Tubaldi di Recanati e daranno vita ad una prima assoluta tra i professionisti e non solo, se è vero che le due formazioni non si sono mai sfidate neppure nelle categorie dilettantistiche.

Serie C, Recanatese-Sestri Levante: come c’arrivano le due squadre

La Recanatese sta vivendo il miglior momento della propria storia. Tornata trionfalmente tra i professionisti nel 2022 dopo un'assenza di 74 anni, con tanto di scudetto dilettanti in bacheca, la formazione di mister Pagliari, reduce dallo storico successo in casa del Pescara, occupa il 5° posto in classifica e sogna di migliorare il 10° della passata stagione, valso la storica qualificazione ai playoff. Tutt’altra la situazione in casa Unione, dove la stagione del ritorno tra i professionisti, anche in questo caso curiosamente dopo 74 anni, si sta rivelando sofferta, complice anche l’impossibilità di disputare le gare interne al Sivori. La squadra di Barilari è comunque in linea di galleggiamento, occupando un posto in zona playout. Merito delle due vittorie finora ottenute, entrambe storiche seppur per motivi differenti: il derby in trasferta con l’Entella alla terza giornata e quella interna contro la Carrarese, match disputato proprio al Dei Marmi, sede delle gare casalinghe dei rossoblù.

Serie C, le probabili formazioni di Recanatese-Sestri Levante

Le probabili formazioni del match Recanatese-Sestri Levante, valido per la 12a giornata del campionato di Serie C, girone B, in programma lunedì 6 novembre alle ore 20.45. Rispetto alla formazione passata all’Adriatico Pagliari potrebbe cambiare l’assetto, tornando alla difesa a tre. Davanti è intoccabile la coppia Melchiorri-Sbaffo: l’eroe di Pescara, Lipari, ripartirà dalla panchina. Barilari dovrebbe invece affidarsi al 4-4-2 che ha dato buone risposte a Ferrara con i rientri tra i titolari di Raggio Garibaldi e Gala.

RECANATESE (3-5-2): Meli; Ricci, Ferrante, Peretti; Longobardi, Morrone, Carpani, Prisco, Senigagliesi; Melchiorri, Sbaffo. All.: G. Pagliari.

SESTRI LEVANTE (4-4-2): Anacoura; Podda, Oliana, Pane, Furno; Parlanti, Candiano, Raggio Garibaldi, Gala; Forte, Toci. All.: E. Barilari.