Calciomercato Lazio, per gennaio si punta al ritorno di Antonio Candreva

In queste ultime ore in casa Lazio, sono uscite rumors di mercato circa un ritorno del centrocampista romano Antonio Candreva, attualmente alla Salernitana e già in maglia biancoceleste dal gennaio 2012 al maggio 2016, con 151 presenze complessive e 41 reti.

Il classe '87, che ha giocato in maglia biancoceleste dal gennaio 2012 al maggio 2016, con 151 presenze complessive e 41 reti, vincendo la famosa Coppa Italia (26 maggio 2013) nel derby contro la Roma, avrebbe aperto al trasferimento, ma la squadra campana vorrebbe tenerlo per cercare quella salvezza, che in questo momento sembra molto difficile. Inoltre, Candreva ha già raggiunto il numero di presenze per l'opzione automatica del rinnovo di contratto, che andava in scadenza il prossimo 30 giugno.

Presumibilmente n questi ultimi giorni di mercato, il club romano tornerà alla carica per il calciatore, la cui valutazione si aggira intorno ai 2 milioni di euro, ma il prestito di Toma Basic (già ufficializzato) proprio alla Salernitana, potrebbe essere letto nell’ottica di ammorbidire le richieste del ds dei granata, Walter Sabatini.