Hakan Calhanoglu miglior regista delI'Inter, è proprio lui il punto fermo a cui Simone Inzaghi non può fare a meno. Con il centrocampista turco in campo i risultati si fanno ben vedere, ricordiamo che nel periodo in cui il giocatore ebbe un periodo di appannamento, il tecnico ebbe alcune difficoltà nello schieramento. La Gazzette dello Sport fa un confronto sotto il punto di vista statistico di Hakan, con altri grandi centrocampisti che ricoprono il suo stesso ruolo sul campo.

Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, è sceso in campo in ogni gara di Serie A del 2023/2024, sempre da titolare. L'Inter di Inzaghi con il turco in campo non ha mai avuto nulla da temere. Come ben si nota, il giocatore risulta essere il cuore pulsante del club nerazzurro. Da puntualizzare che l'elezione del top dei top la si lascia ai trofei individuali e ai votanti per il Pallone d'Oro, in questo caso ci limitiamo a un confronto statistico. Di seguito, quanto riporta l'edizione de FCInter1908.

"Non c'è alcun regista in Italia che possa essere paragonato con Calhanoglu"

"Senza aver paura di far torto a nessuno: in questo momento non c'è alcun regista in Italia che possa essere lontanamente paragonato o confrontato con Calhanoglu. Manuel Locatelli alla Juventus gira su altri numeri, il Milan non ha ancora avuto il piacere di avere davvero Ismael Bennacer in campo, Stanislav Lobotka annaspa in un Napoli oggettivamente brutto. Come anticipato, a metà stagione non si può eleggere il regista più forte di tutti, ma si può cercare di affiancare i numeri di chi nelle squadre top tiene il fulcro del gioco, peraltro con mansioni che si differenziano enormemente da un calciatore all'altro".

"C'è chi lo fa in mediana, chi in posizione più avanzata o addirittura sulla trequarti, accumulando statistiche varie e disomogenee. A ogni modo sarà senz'altro un vanto per Calhanoglu constatare come tra i giocatori esaminati soltanto Luka Modric del Real Madrid abbia creato più grandi occasioni di lui (8 a 6). Rigori esclusi, molte voci sui gol sono simili - bene Rodri del Manchester City ed Enzo Fernandez del Chelsea -, mentre sugli assist previsti Frenkie de Jong del Barcellona è l'unico davanti al turco, senza però averne completato nemmeno uno".

"Solamente la metà dei top nel ruolo supera con fatica le 4 incursioni"

"Nei passaggi chiave l'esempio resta l'intramontabile Modric che ne sfoggia più di due a partita in media ma, proprio come in Italia, non c'è alcun regista che può spiegare all'interista come e quanto entrare nell'ultimo terzo di campo. Lo fa oltre 7 volte a partita, mentre solamente la metà dei top nel ruolo supera con fatica le 4 incursioni. Concludiamo con le due voci migliorabili anche per via del raggio d'azione dei protagonisti: i passaggi precisi e i duelli vinti. Nella prima voce spadroneggiano i dettami di Josep Guardiola e del suo allievo Xavi Hernandez, che spingono Rodri a quota 99 passaggi a partita e de Jong a 80 (Calhanoglu a 54). E per i duelli? Sono sempre loro due a segnare la strada pur essendo meno efficaci del Lobotka dello scorso anno, con Fernandez che mostra però un'eccellente percentuale".

Lautaro e Calhanoglu: migliore coppia marcatori

Inter, nel match contro il Monza Lautaro e Calhanoglu sono stati determinanti, doppiette per entrambi. La squadra mette sotto i biancorossi 5-1 e giunge a 28 partite consecutive con almeno un gol all'attivo. Dopo il match, l'argentino e il turco divengono una delle migliori coppie d'Europa. E' proprio così, neppure le inglesi e neanche Atletico e Psg, possono vantare due bomber di questo genere.