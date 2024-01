Serie A, probabili formazioni Fiorentina-Inter: le scelte di Italiano e Inzaghi

Le probabili formazioni del match Fiorentina-Inter, in programma domenica 28 gennaio alle ore 20:45, gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Italiano e Inzaghi.

Domenica 28 gennaio, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A tra Fiorentina-Inter. Le due compagini, guidate da Vincenzo Italiano e Simone Inzaghi, si sfideranno allo stadio Artemio Franchi di Firenze, casa del club Viola.

Serie A, Fiorentina-Inter: come arrivano le due squadre

La Fiorentina si avvicina al match reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. La squadra di Vincenzo Italiano, infatti, ha pareggiato per 2-2 in casa contro l'Udinese di Cioffi ed ha perso in semifinale di Supercoppa italiana in Arabia Saudita per 3-0 contro il Napoli. L'Inter, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due partite. I nerazzurri, infatti, hanno superato per 1-5 il Monza in trasferta in Serie A ed hanno vinto in finale di Supercoppa italiana per 0-1 contro il Napoli, grazie alla rete siglata da Lautaro Martinez.

Serie A, le probabili formazioni del match Fiorentina-Inter

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic. Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Beltran. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi.