Serie A, probabili formazioni Udinese-Milan: le scelte di Cioffi e Pioli

Le probabili formazioni del match Udinese-Milan, in programma sabato 20 gennaio alle ore 20:45, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Gabriele Cioffi e Pasquale Marino.

Sabato 21 gennaio, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A tra Udinese-Milan. Le due compagini, guidate da Gabriele Cioffi e Stefano Pioli, si sfideranno allo stadio Friuli, noto anche come Bluenergy Stadium, di Udine, casa del club bianconero.

Serie A, Udinese-Milian: come arrivano le due squadre

L'Udinese si avvicina al match reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I bianconeri, infatti, hanno perso in casa per 1-2 contro la Lazio di Sarri ed hanno pareggiato al Franchi per 2-2 contro la Fiorentina. Il Milan, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive in massima serie. I rossoneri, infatti, hanno vinto in trasferta per 0-3 contro l'Empoli ed hanno vinto in casa per 3-1 contro la Roma. Inoltre, la squadra di Pioli è reduce anche dalla sconfitta ai quarti di finale di Coppa Italia per 1-2 contro l'Atalanta.

Serie A, le probabili formazioni del match Udinese-Milan

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristiansen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca. Allenatore: Gabriele Cioffi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.