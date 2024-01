Siracusa-La Fenice Amaranto diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie D

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie D girone I tra Akragas e Siracusa con situazione del girone e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live

Ecco dove vedere Siracusa-La Fenice Amaranto in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara si giocherà il giorno domenica 28 gennaio 2024 alle ore 14:30 presso lo Stadio comunale Nicola De Simone di Siracusa. L'attesissimo incontro è valevole per la giornata numero 24 del campionato nazionale di Serie D girone I.

Il Siracusa è chiamato ad un pronto riscatto per provare ad impensierire il Trapani nella lotta per la promozione in Serie C. I siciliani infatti arrivano dalla sconfitta per 2-1 maturata contro l'Igea proprio mentre i rivali del Trapani rifilavano una manita alla Vibonese, terza forza del girone. Sulla loro strada trovano l'avversario peggiore in questo momento. La Fenice Amaranto, nata dalle ceneri della Reggina, è veramente in uno splendido periodo di forma. I calabresi a suon di risultati sono risaliti fino alla 4° posizione pur avendo due gare in meno delle altre squadre. Sarà un match dal profumo di professionismo in cui è atteso il pubblico delle grandi occasioni, tanto spettacolo e certamente emozioni.

Dove vedere Siracusa-La Fenice Amaranto in tv e streaming

Siracusa-La Fenice Amaranto si giocherà il giorno domenica 28 gennaio 2024 alle ore 14:30 presso lo Stadio comunale Nicola De Simone di Siracusa. La gara sarà trasmessa da Rete Reggio e Reggio TV sia in diretta televisiva che in streaming live. Le due emittenti locali hanno infatti acquisito i diritti per tutte le gare in trasferta del La Fenice Amaranto.

Come sempre sarà possibile anche seguire gli aggiornamenti del match su tutti i canali social delle due squadre.

Siracusa-La Fenice amaranto, probabili formazioni

SIRACUSA (4-3-3): Lamberti; Kalombola, Benassi, Suhs, Sena; Zampa, Limonelli, Forchignone; Alma, Maggio, Russotto.

All. Cacciola.

FENICE AMARANTO (4-3-3): Martinez; Parodi, Girasole, Kremenovic, Cham; Mungo, Salandria, Zucco; Lika, Bolzicco, Perri.

All. Trocini