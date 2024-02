Como-Brescia, streaming e diretta tv: Sky, Now o Dazn? Dove vedere Serie B

Como-Brescia si giocherà venerdì 9 febbraio alle 20.30 al Sinigaglia per la 24a giornata del campionato di Serie B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. Derby lombardo carico di attesa tra due squadre in gran forma: in palio punti per Serie A e playoff

Como-Brescia, dove vederla? Venerdì 9 febbraio, alle ore 20.30, si disputerà la partita Como-Brescia, valida per la 24a giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Le formazioni allenate da Osian Roberts e Rolando Maran si affronteranno allo stadio Giuseppe Sinigaglia per un derby sentito che metterà di fronte due squadre in ottima forma.

Como e Brescia si ritroveranno di fronte meno di due mesi dopo la sfida d’andata. Lo scorso 16 dicembre al Rigamonti la squadra di Maran s’impose per 2-0, infliggendo il primo ko al Como del nuovo corso firmato Cesc Fabregas. Appena sette giornate più tardi è già tempo di remake per l’anticipo della quinta di ritorno. Da quel giorno il Como ha rafforzato la propria candidatura per la promozione diretta raccogliendo 11 punti, ma ancora meglio hanno fatto le Rondinelle, capaci di racimolare due punti in più e di perdere solo contro Parma e Cremonese. Il successo nello scontro diretto contro il Cittadella ha permesso al Brescia di fare irruzione in zona playoff, da difendere nonostante un mercato di gennaio che non ha portato rinforzi. Tutto il contrario di un Como che non ha badato a spese con i colpi Goldaniga e Strefezza. La sfida del Sinigaglia sarà importante soprattutto per la squadra di casa, che nelle prossime sei partite si giocherà tanto negli scontri diretti in sequenza contro Palermo, Parma, Venezia e Cremonese, intervallati dal caldissimo derby di Lecco. Là davanti sono tornati a correre e urge dimostrare che il ko contro l’Ascoli è stato solo un incidente di percorso.

Como-Brescia: i precedenti

Il computo totale dei precedenti giocati al Sinigaglia tra Brescia e Como comprende 32 partite. Bilancio nettamente favorevole al Como, vittorioso in 16 occasioni con 11 pareggi e solo cinque successi del Brescia. La storia recente è però tutta favorevole alle Rondinelle. Il Como infatti non supera il Brescia in casa dal 5 ottobre 1986 in Serie A, 1-0 con rete di Dan Corneliusson, nel secondo dei tre confronti diretti giocati in Serie A. Per trovare l’ultimo successo interno tra i cadetti bisogna andare addirittura al 16 marzo 1980, anche in quel caso 1-0 firmato Aldo Serena. Negli ultimi cinque incroci in riva al Lago si sono registrati tre pareggi, l’ultimo per 1-1 il 26 febbraio 2022, e due vittorie del Brescia, l’ultima nello scorso campionato, 1-0 con rete di Massimo Bertagnoli il 29 agosto 2022.

L'arbitro di Como-Brescia sarà Daniele Rutella della sezione di Enna, coadiuvato dagli assistenti Luca Mondin di Treviso e Andrea Nedda di Ozieri. Quarto Ufficiale Maria Marotta di Sapri. Al VAR Francesco Meraviglia di Pistoia, AVAR Gianpiero Miele di Nola.

Dove vedere Como-Brescia in tv e streaming

Il match Como-Brescia sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 13.30 su Sky Sport, ai canali 202 e 249 del decoder. Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della OTT da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Como-Brescia, probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Semper; Curto, Goldaniga, Barba, Sala; Abildgaard, Bellemo; Strefezza, Verdi, Da Cunha; Gabrielloni. All.: O. Roberts.

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Dickmann, Papetti, Adorni, Jallow; Bisoli, Van de Looi, Bertagnoli; Galazzi, Bjarnason; Bianchi. All.: R. Maran.