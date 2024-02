Corticella-Ravenna diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie D

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie D girone D tra Corticella e Ravenna con situazione del girone e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Corticella-Ravenna in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Il match si giocherà domenica 4 febbraio 2024 alle ore 14:30 presso il Centro Sportivo Biavati di Bologna. L'attesissimo incontro è valido come big match della giornata numero 22 del campionato nazionale di Serie D girone D.

Il Corticella ha l'occasione d'oro per riaprire a tutti gli effetti la lotta alla promozione in Serie C. Una vittoria infatti permetterebbe ai bolognesi di assestarsi ad una sola lunghezza dal Ravenna capolista, in attesa del risultato della gara della Victor impegnata a San Giuliano. Il Ravenna sconfitto dal Fanfulla tra le mura amiche nell'ultimo turno di campionato cerca una vittoria che scongiuri questa ipotesi e che possa permettergli di tenere gli avversari a debita distanza.

Dove vedere Corticella-Ravenna in tv e streaming

Corticella-Ravenna si giocherà domenica 4 febbraio 2024 alle ore 14:30 presso il Centro Sportivo Biavati di Bologna. La gara non sarà trasmessa in chiaro da nessuna emittente televisiva nazionale.

Novara-Padova sarà però trasmessa come sempre in diretta televisiva sui canali dedicati alla Serie C di Sky Sport. In alternativa si può seguire l'appuntamento in streaming live su Sky GO (gratis per gli abbonati Sky da almeno un anno) e su NOW TV.

Corticella-Ravenna, la situazione del girone