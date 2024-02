Costacurta contro Gabbia: "Non sono corretto perché dico che uno ha sbagliato? Non devi..."

Nel dopo partita c'è stato un battibecco durante la trasmissione "Sky Sport Club", condotta da Fabio Caressa, tra il difensore del Milan, Matteo Gabbia, e l'opinionista ed ex calciatore Alessandro Costacurta, con quest'ultimo che non ha preso bene la risposta del classe '99.

Nel posticipo domenicale della 25.a giornata di campionato, all’"U-Power Stadium", Il Monza ha sconfitto il Milan per 4-2, con doppio vantaggio brianzolo nel primo tempo con Pessina (su rigore) e Dany Mota, rimonta rossonera nella ripresa con Giroud e Pulisic, prima della rete decisiva di Bondo al 90' e poi sigillo finale dell'ex Colombo al 95'.

Con questa sconfitta i rossoneri rimangono al terzo posto con 52 punti, a -2 dalla Juventus, mentre il Monza conferma l'undicesimo posto con 33 punti.

Nel dopo partita c'è stato un battibecco durante la trasmissione "Sky Sport Club", condotta da Fabio Caressa, tra il difensore del Milan, Matteo Gabbia, e l'opinionista ed ex calciatore Alessandro Costacurta, con quest'ultimo che ha aveva posto l'accento sugli errori grossolani di Thiaw, che hanno spianato il successo della squadra brianzola. All'ex difensore rossonero non è piaciuta la risposta di Gabbia. Di seguito riportiamo il botta e risposta, con Caressa che poi ha cercato di fare da paciere.

Gabbia, risponde a Costacurta

"Io penso che ogni volta che si subisca gol o più gol sia una responsabilità di squadra. Sicuramente gli errori individuali nel calcio ci sono e condizionano poi quella che può essere la partita ed il risultato, però sminuire un giocatore non è corretto nè giusto.. Okay, ha sbagliato un giocatore in un'occasione, ma il calcio è un gioco di squadra e potevamo lavorare meglio di squadra".

Costacurta, la sua risposta

"Non sono corretto perché dico che uno ha sbagliato? Non sarai corretto tu, perché è un tuo compagno di squadra. Non devi dire che io non sono corretto, io sono un analista, non devo difendere i compagni come te” .