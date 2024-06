Criscitiello: "Fu il Cagliari a salvare la Salernitana e non Sabatini...e Liverani..."

La Salernitana vuole provare a salvarsi e ripetere il miracolo di un paio di stagioni fa. Per farlo il presidente Iervolino ha richiamato Walter Sabatini, autore del miracolo del passato. Non è su questa lunghezza d'onda Michele Criscitiello che si esprime così.

Salernitana e Cagliari un paio di stagioni fa si sono giocate la permanenza in Serie A, che premiò la squadra campana a discapito di quella sarda. In realtà fu il Cagliari che di fatto "regalò" la salvezza alla squadra allenata allora da Nicola, pareggiando la "sua" partita e non riuscendo a scavalcare la Salernitana stessa. Impresa indelebile per la squadra granata, che oggi si trova più o meno nella stessa situazione di allora. Uno dei protagonisti della miracolosa salvezza della Salernitana fu Walter Sabatini, ma che attualmente, a distanza di un paio di stagioni, non trova d'accordo Michele Criscitiello. Come riportato da tuttocagliari.net, Criscitiello critica l'operato del presidente Iervolino e il fatto di aver puntato di nuovo su Sabatini per raggiungere la salvezza, che secondo lui è stata "regalata" dal Cagliari e non dai suoi innesti. Inoltre Criscitiello non si trova in linea nemmeno con le parole di Liverani. Ecco le sue dichiarazioni nel suo editoriale su Sportitalia: