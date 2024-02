Fiorentina-Frosinone 5-1: le pagelle viola al pepe

Una Fiorentina, spaventata all'inizio, stravince, poi, con pieno merito la partita interna contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Bene Belotti, bene Beltran, bene Nico Gonzalez, bene Duncan, benissimo Ikoné. I voti sul match dell'Artemio Franchi.

La Fiorentina soffre nei primi 10-12 minuti di match il Frosinone, ma poi regala una grande prestazione (non esente da rischi, per un gioco spregiudicato come quello di Italiano) ed una vittoria rotonda ai suoi tifosi, la prima del 2024.

Pagelle Fiorentina

Terracciano 6,5: due ottime parate e un rinvio sbagliato molto pericoloso. Conferma, in generale, il suo buon rendimento.

Kayode 6+: torna titolare e risponde presente (che spettacolo vedergli battere quelle lunghissime rimesse laterali). Motorino.

Milenkovic 6,5: bada al sodo. Concreto.

Martinez Quarta 6+: il voto risente del goal realizzato, altrimenti sarebbe stato più basso, considerando la discontinuità dimostrata nell'arco della gara (ha alternato buone cose ed altre orribili). Alti e bassi.

Biraghi 6+: soffre il talentuosissimo Soulé in fase difensiva; in seguito gioca, in maniera ordinata, d'anticipo e pennella il corner del goal di Martinez Quarta. Più che sufficiente.

Duncan 7-: due assist a coronamento di una prestazione davvero positiva. Tuttofare.

Mandragora 6: sbaglia un goal, ma si batte su ogni pallone. Grintoso.

Ikoné 7,5: quando sta bene, sia di fisico che di testa (purtroppo non gli succede spesso), fa vedere i sorci verdi alle difese avversarie (un goal ed un assist da tabellino). Immarcabile.

Beltran 7-: gli manca solo il goal a coronare una prestazione maiuscola. Incisivo.

Nico Gonzalez 7=: un gran goal di destro ed uno mangiato col suo piede. Sta tornando. Stantuffo.

Belotti 7: dicesi centravanti colui che segna e combatte su ogni pallone nella metà campo avversaria. Grimaldello.

Bonaventura 6,5: da subentrato ci si chiede dove fosse per buona parte del secondo tempo. Ma nel finale di gara torna in versione sontuosa. La classe non è acqua.

Nzola n.g.

Arthur n.g.

Comuzzo n.g.

Barak 6,5: pochissimi minuti di partita gli valgono comunque un voto per la rete che realizza, anche se in un'azione nella quale vanno segnalate tre deviazioni. Bene anche in un'altra situazione offensiva. Pronto all'uso.

Italiano 6,5: la squadra gioca alla sua maniera concedendo tanto, ma creando tantissimo. Ed arriva la prima vittoria del 2024. Sul pezzo.