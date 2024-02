Inter-Barella: si va avanti insieme? La situazione

L'Inter sta studiando e mettendo in pratica un'importante strategia che riguarda i rinnovi di contratto dei propri senatori o calciatori più importanti. Nell'articolo vi spieghiamo il tutto, partendo dalla situazione del centrocampista Nicolò Barella.

Nicolò Barella e l'Inter avanti insieme? A tale domanda cercheremo di rispondere in quest'articolo, svelando le nuove opzioni sui rinnovi di contratto che il team milanese sta offrendo ai propri calciatori.

Calciomercato Inter: ecco come rinnovare i contratti ai propri senatori

La Gazzetta dello Sport ha raccontato un importantissimo retroscena di calciomercato. In estate, il Manchester City ha provato seriamente ad acquistare Nicolò Barella dall'Inter ma, sia la società nerazzurra che il giocatore, hanno risposto con un: "No, grazie". E Pep Guardiola ha dovuto farsene una ragione. Il connubio proseguirà ed alle seguenti condizioni.

La compagine in questione vuole pagare i propri calciatori facendoli partecipare agli incassi della società. La regola vale per Barella ma, ad esempio, anche per Lautaro Martinez. Ovviamente una parte fissa, più un bonus potenzialmente molto elevato, in base al percorso che l'Inter farà nelle coppe europee, come ad esempio Champions League e Mondiale per Club.

L'attuale contratto di Barella scadrà nel giugno del 2026 e le parti stanno lavorando, in quest'ottica, per allungarlo fino al 2029.