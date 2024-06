Roma, buone notizie: ecco quando torna Abraham, fissata la data

La Roma, dopo la vittoria ai rigori in Europa League e l'entusiasmo generale che essa ha comportato, si rituffa nel campionato. Altra buona notizia in casa giallorossa. Si avvicina il rientro di Abraham e potrebbe essere un rientro importante per l'attacco.

La Roma, ancora inebriata dalla vittoria ai rigori che ha permesso il passaggio del turno in Europa League, si proietta di nuovo al campionato. Prossimo avversario sarà il Torino, partita sempre ostica da affrontare.

Abraham pronto al rientro

Come riporta il sito laroma24.it, sta per tornare a disposizione di mister De Rossi uno dei protagonisti assoluti delle ultime stagioni: Tammy Abraham. Il centravanti inglese è ancora alle prese con il recupero dall'operazione al crociato sinistro dopo l'infortunio con lo Spezia all'ultima giornata della scorsa stagione. Se tutto procederà al meglio per Abraham si prevede un rientro graduale in gruppo solamente dopo la gara contro il Monza il prossimo 2 marzo, per poi svolgere gli ultimi step prima di vestire nuovamente la maglia giallorossa. Circoletto rosso per il 2 marzo dunque sul presunto rientro almeno in rosa di Abraham. Per De Rossi e la Roma si tratterebbe di un "nuovo" acquisto inaspettato che potrebbe portare freschezza, gol e carisma in una fase della stagione decisiva.