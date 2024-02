Roma, a Trigoria striscione polemico contro il capitano Lorenzo Pellegrini (FOTO)

Alla vigilia dello spareggio di Europa League contro il Feyenoord, stanotte a Trigoria è stato appeso uno striscione nei riguardi del capitano Lorenzo Pellegrini, che fa riferimento all'anello che lui e i suoi compagni regalarono a Josè Mourinho, dopo la vittoria in Conference League.

Alla vigilia della partenza della Roma per Rotterdam, dove oggi la squadra giallorosso partirà per l'Olanda per disputate lo spareggio di Europa League contro il Feyenoord, a Trigoria è stato appeso uno striscione nei riguardi del capitano, ovvero Lorenzo Pellegrini, che da quando è arrivato il neo tecnico Daniele De Rossi, sembra aver cambiato marcia (3 gol in 4 presenze): "Pellegrini anello debole".

Il centrocampista però, nonostante le ultime ottime prestazioni è dunque di nuovo al centro delle critiche da parte della tifoseria, che fa riferimento all'anello che lui e i suoi compagni regalarono all'ex allenatore Josè Mourinho, dopo la vittoria in Conference League (maggio 2022), proprio contro la formazione olandese. Anello che lo "Special One" ha restituito proprio al capitano, il giorno dell'esonero (16 gennaio) con messaggio annesso: "Me lo ridate quando diventerete uomini".

La ricostruzione della vicenda parlava di un Mourinho molto deluso per l'atteggiamento di alcuni calciatori, in primis Pellegrini, tant'è che il famoso anello sarebbe stato lasciato proprio nell'armadietto del numero 7 con l'esortazione a "crescere" come uomo. Ieri, il sito VoceGiallorossa.it è tornato sull'accaduto spiegando come nei giorni scorsi i due protagonisti della diatriba si siano poi chiariti in maniera definitiva con lo stesso calciatore che ha voluto ribadire al tecnico, come l'esonero da parte della società non sia dipeso da una richiesta o da una volontà né sua né del resto della squadra.

Pellegrini, striscione a Trigoria (FOTO)