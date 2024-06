Serie A, probabili formazioni Lecce-Inter: le scelte di D'Aversa e Inzaghi

Le probabili formazioni del match Lecce-Inter, in programma domenica 25 febbraio alle ore 18:00, gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre D'Aversa e Inzaghi.

Domenica 25 febbraio, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A tra Lecce-Inter. Le due compagini, guidate da Roberto D'Aversa e Simone Inzaghi, si sfideranno allo stadio Via del Mare di Lecce, casa del club giallorosso.

Serie A, Lecce-Inter: come arrivano le due squadre

Il Lecce si avvicina al match reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I pugliesi, infatti, hanno perso per 4-0 in trasferta contro il Bologna di Thiago Motta ed ha perso per 2-0 in trasferta contro il Torino. L'Inter, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite in massima serie. I nerazzurri, infatti, hanno vinto all'Olimpico per 2-4 contro la Roma di De Rossi ed hanno vinto in casa per 4-0 contro la Salernitana di Liverani. Inoltre, l'Inter ha superato l'Atletico Madrid per 1-0 nella gara valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League.

Serie A, le probabili formazioni di Lecce-Inter

Le probabili formazioni del match Lecce-Inter, in programma domenica 25 febbraio alle ore 18:00, gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Roberto D'Aversa e Simone Inzaghi.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Piccoli, Banda. All. D’Aversa.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Sanchez. All. Simone Inzaghi.