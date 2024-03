Calcio, Daniel Maldini: il Venezuela lo invita a giocare in Nazionale. La "Vitotinto" pronta a convincerlo. Ecco perché

E' delle ultime ore l'indiscrezione secondo cui la Nazionale di calcio del Venezuela sarebbe intenzionata a convincere Daniel Maldini a indossare la maglia della "Vitotinto". E' il figlio di papà Paolo ma anche di mamma Adriana, le cui origini sono proprio venezuelane. Ecco cosa potrebbe accadere e perché.

Daniel Maldini potrebbe giocare con la maglia della Nazionale del Venezuela? In teoria, oltre che anche in pratica, sì! E' l'indiscrezione emersa nelle ultime ore sull'attuale calciatore del Monza, figlio di Paolo e di Adriana Fossa. La nazionale sudamericana, attualmente, ha tutte le carte in regola per regalarsi un posto ai prossimi Mondiali del 2026, grazie ai 9 punti ottenuti in sei gare disputate che consentono di occupare il 4° posto provvisorio.

Daniel Maldini, il Venezuela nel futuro?

Proprio l'amichevole internazionale tra la Nazionale Italiana di Luciano Spalletti e la "Vitotinto", di scena negli Stati Uniti a Fort Lauderdale (Florida), è il canale migliore per mettere in risalto l'invito della Federazione Sudamericana a Daniel Maldini. Il pretesto sta nello sfruttare la nazionalità di Adriana Fossa, madre di Daniel oltre che moglie di Paolo, la quale ha origini provenienti dal Venezuela. Attualmente, il giovanissimo calciatore di proprietà del Milan sta disputando un'ottima stagione in prestito tra le file del Monza allenato da Raffaele Palladino, con all'attivo 3 reti in sei gare fin qui disputate.

Questa operazione sarebbe del tutto avverabile, in quanto Daniel Maldini ha già indossato la maglia della Nazionale Italiana ma soltanto con le rappresentative di U18, U19 e U20. Il regolamento della FIFA, difatti, non vieta un cambio di maglia finché non venga indossata quella della rappresentativa maggiore, condizione che, al momento, non è avvenuta. L'invito sarebbe stato presentato al diretto interessato, dal quale tutto dipenderà.

Non sarebbe un caso inedito, in quanto è stato già registrato un precedente: è quello di Massimo Margiotta. L'ex calciatore italiano di Udinese e Vicenza venne convocato dal Venezuela, debuttando con la Nazionale maggiore il 19 febbraio 2004 contro l'Australia. Partecipò anche alla "Copa America" del 2004 e alle fasi di qualificazioni per il Mondiale 2006. La sua famiglia viveva a Maracaibo, prima di trasferirsi in Italia quando aveva l'età di 8 anni.