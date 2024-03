Dove vedere Argentina-El Salvador diretta tv in chiaro e streaming gratis. Amichevole internazionale

E' tempo di amichevoli internazionali anche fuori dai confini europei, ecco dove vedere Argentina-El Salvador in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Impegno amichevole per la nazionale albiceleste campione del mondo contro i centramericani.

Ecco dove vedere Argentina-El Salvador in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Il match si giocherà sabato 23 marzo 2024 alle ore 01:00 italiane presso il Lincoln Financial Field di Filadelfia dove solitamente giocano le proprie gare casalinghe di NFL (Football americano) i Philadelphia Eagles. Si tratta di un'amichevole internazionale di preparazione alla prossima Coppa America che si giocherà proprio negli Stati Uniti nell'estate di quest'anno, in contemporanea con gli Europei.

L'Argentina campione del mondo non conosce ancora gli avversari della prossima Coppa America. L'albiceleste conoscerà chi dovrà affrontare nei prossimi giorni al termine degli spareggi. Il CT Lionel Scaloni approfitterà dell'infortunio che ha messo fuori gioco Messi per testare anche delle soluzioni di gioco alternative.

Argentina-El Salvador, la formazione albiceleste: Lautaro guida l'attacco

ARGENTINA (4-3-3): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Fernandez, Paredes; Di Maria, Lautaro Martinez, Nico Gonzalez.

Ct. Scaloni

Dove vedere Argentina-El Salvador in tv e streaming

Argentina-El Salvador si giocherà sabato 23 marzo 2024 alle ore 01:00 italiane presso il Lincoln Financial Field di Filadelfia. Nessuna emittente italiana ha acquistato i diritti per trasmettere in diretta televisiva l'incontro.

Al momento non è prevista neanche la trasmissione in streaming live del match amichevole.

Il precedente del Mundial d'Espana 1982