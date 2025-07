Il Cagliari vince ad Empoli, Ranieri gongola: "Tre punti importantissimi"

Tre punti d'oro per il Cagliari di Claudio Ranieri ottenuti contro una diretta concorrente. Il lanciatissimo Empoli di Davide Nicola si arrende ad un goal di Jakub Jankto. Al termine del match, l'allenatore dei sardi ha detto la sua a 360 gradi sulla squadra.

Si tratta della prima vittoria stagionale in trasferta per la compagine isolana e della prima sconfitta per i toscani con il nuovo allenatore.

Al termine della partita, il tecnico dei sardi a Dazn si è detto soddisfatto della prova della sua squadra, dopo un primo tempo giudicato, però, non all'altezza.

Claudio Ranieri: "La salvezza dipende dal Cagliari. Andiamo a prendercela"

Dopo un primo tempo in cui la squadra era troppo larga, secondo Sir Claudio Ranieri, nella seconda frazione gli isolani hanno vinto una gara, tra virgolette, brutta, sporca e cattiva, contro una squadra lanciatissima e in grande forma.

Si è poi complimentato con il match winner Jankto perché, oltre al gol, è un giocatore che corre tanto ed è disciplinato tatticamente.

Conta di avere a disposizione Luvumbo già da sabato prossimo (contro la Salernitana) e, sulla lotta salvezza, ha chiosato affermando che dipende dalla loro voglia di lottare e di soffrire su ogni pallone, aiutati dall'enorme calore garantito dai loro tifosi.