La moviola di Lazio-Milan

Il Milan di Pioli batte la Lazio di Sarri 1-0 all'Olimpico, condannando la compagine capitolina ad una classifica del tutto anonima. Ma sull'esito dell'incontro si registrano tante incertezze a livello arbitrale, che andiamo ad esaminare in quest'articolo.

Tanti episodi da moviola in Lazio-Milan diretta da Di Bello, che hanno lasciato strascichi pesanti a livello arbitrale.

Veniamo subito al sodo della questione con gli episodi principali.

Al 12' incomprensione tra Florenzi e Maignan, con quest'ultimo che riesce comunque ad allontanare la palla in modo pulito, salvo poi scivolare sul manto bagnato e travolgere Castellanos. L'intervento comunque è inizialmente sul pallone. Ci può stare, quindi, la decisione del team arbitrale.

Al 57' manata evidente di Bennacer a Castellanos, non vista dalla squadra arbitrale. Pellegrini cerca di coprire la palla per guadagnare un fallo laterale e far soccorrere il compagno di squadra. Pulisic gliela porta via ed il terzino biancoceleste lo travolge. Giusto, a termini di regolamento, il secondo giallo ma, per il colpo al volto subito da Castellanos, l'azione andava fermata prima e fischiato un chiaro fallo a favore della compagine capitolina. Forse anche il giocatore del Milan poteva risparmiarsi di continuare a giocare.

Al 94' rosso diretto per Marusic, per proteste. Episodio che non possiamo giudicare perché tutto sta in cosa ha detto il calciatore all'arbitro Di Bello.

La Lazio chiude in 8, a causa dell'espulsione al 96' di Guendouzi, per condotta violenta, opinabile, su Pulisic, come reazione al suo fallo. Il milanista viene ammonito, lo stesso cartellino avrebbe meritato anche il suo avversario.