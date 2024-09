Lecce, D'Aversa vicino all'esonero. Ecco il probabile sostituto

Gesto molto grave compiuto da Roberto D'Aversa ai danni di Thomas Henry, nell'immediato dopo partita di Lecce-Verona. La società salentina ha preso subito le distanze dalla testata del suo allenatore, che ora rischia l'esonero, anche per i risultati bruttissimi degli ultimi mesi.

Roberto D'Aversa è impazzito? È forse questa l'unica spiegazione per il gesto esecrabile alla fine del match tra Lecce e Verona, che ha visto gli scaligeri trionfare per 1-0 in trasferta, grazie alla rete di Folorunsho al 17' del primo tempo.

A fine partita, l'allenatore della squadra pugliese ha colpito con un testata l'attaccante del Verona Thomas Henry.

Lecce, D'Aversa paga testata e risultati: esonero in arrivo?

A fine partita, il Lecce, con un comunicato ufficiale, ha pesantemente condannato e preso le distanze dal gesto gravissimo del suo allenatore che, nel frattempo, si era scusato negli spogliatoi con i dirigenti dei veneti e davanti alla stampa con tutti.

Queste scuse potrebbero, però, non bastare, visti anche i risultati orribili degli ultimi mesi (se si eccettua la vittoria rocambolesca contro la Fiorentina). Tanto che ci sono riflessioni in corso, con Leonardo Semplici papabile sostituto sulla panchina dei salentini.

Si attendono novità in proposito già nelle prossime ore, anche perché la zona retrocessione dista ora un solo punto.