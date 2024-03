Portogallo-Svezia, streaming gratis e diretta tv SKY o Mediaset? Dove vedere amichevole

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming Portogallo-Svezia, match valevole come gara amichevole e in programma giovedì 21 marzo alle ore 20.45 all' "Estádio D. Afonso Henriques" di Guimaraes con i lusitani che ospitano i scandinavi

Giovedì 21 marzo, alle ore 20.45, all' "Estádio D. Afonso Henriques" di Guimaraes, si disputerà il match amichevole Portogallo-Svezia. Prima di scoprire dove vedere Portogallo-Svezia in diretta tv e streaming, ecco un focus su questo match.

La nazionale lusitana del C.T Martinez incomincia il suo percorso di avvicinamento in vista dei prossimi Europei, dove il Portogallo è inserito nel Gruppo F con Repubblica Ceca, Turchia e una nazionale tra Grecia, Lussemburgo o Kazakistan. La nazionale scandinava, invece, non prenderà parte alla rassegna continentale in quanto nel girone di qualificazione è arrivata al terzo posto alle spalle di Belgio ed Austria.

Portogallo-Svezia, le probabili formazioni

PORTOGALLO (4-1-4-1): Diogo Costa; Dalot, Dias, Inacio, Cancelo; Palhinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Otavio, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. C.T. Martinez.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth, Lindelof, Hien, Augustinsson; Kulusevski, Cajuste, Larsson, Forsberg; Isak, Gyokeres. C.T. Tomasson.

Dove vedere Portogallo-Svezia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Portogallo-Svezia non verrà tramesso in chiaro ma il match sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now. Inoltre sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.