Roma: se continua così, per De Rossi è pronto un biennale

La Roma di Daniele De Rossi è una delle sorprese positive di questa seconda parte di stagione. Il giovane mister sta riuscendo nell'impresa di far dimenticare in poco tempo Mourinho, amato tantissimo dai tifosi giallorossi. E, nella capitale, c'è già chi parla di riconferma.

Daniele De Rossi si è preso sulle spalle la Roma, collezionando nelle prime nove gare ufficiali da allenatore giallorosso sette vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta. Stiamo parlando della partita contro l'Inter, in cui i nerazzurri soffrirono, però, non poco l'aggressività della squadra capitolina.

Ora "Capitan Futuro" si può trasformare in "Mister Futuro", almeno secondo Il Messaggero.

Futuro Roma: pronto un biennale per Daniele De Rossi?

Quando aveva accettato la panchina della Roma fino a giugno, aveva dichiarato alla stampa che sarebbe venuto a qualsiasi condizione e che avrebbe dato tutto per guadagnarsi una riconferma. E le prime partite gli stanno dando ragione.

Non c'è fretta ovviamente, né per la Roma e né per il suo nuovo mister. Secondo Il Messaggero, ci sarebbe comunque già sul tavolo una prima bozza di proposta di contratto biennale, in una società che vedrebbe anche François Modesto (attualmente al Monza) come ds, al posto di Tiago Pinto.

Dipenderà tutto dai risultati, insomma, ma la versione di De Rossi profeta in patria prende sempre più quota.