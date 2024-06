Serie A, probabili formazioni Atalanta-Bologna: le scelte di Gasperini e Thiago Motta

Serie A, Atalanta-Bologna: come arrivano le due squadre

L'Atalanta si avvicina al match reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I bergamaschi, infatti, hanno pareggiato a San Siro per 1-1 contro il Milan ed hanno perso in trasferta per 4-0 contro l'Inter di Simone Inzaghi. Il Bologna, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali in massima serie. Gli emiliani, infatti, hanno vinto in trasferta per 1-2 contro la Lazio guidata da mister Maurizio Sarri ed hanno vinto in casa per 2-0 contro il Verona di Baroni, grazie alle reti realizzate da Fabbian e Freuler.

Serie A, le probabili formazioni del match Atalanta-Bologna

Le probabili formazioni del match Atalanta-Bologna, valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 3 marzo alle ore 18:00. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Gian Piero Gasperini e Thiago Motta.

ATALANTA (3-4-1-2) - Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Fabbian; Zirkzee. All. Motta