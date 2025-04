Tutti vogliono il baby Camarda: il Milan prova a blindarlo

Solo tra qualche giorno Francesco Camarda compirà 16 anni di età e potrà, dunque, firmare il primo contratto da professionista. Su di lui ci sono gli occhi di tantissime squadre big europee, ma il Milan ha già in mente un piano per blindarlo. Le ultime.

Come riporta il sito Gazzetta.it, il prossimo 10 marzo, l'enfant prodige Francesco Camarda compirà 16 anni e sarà libero di firmare il primo contratto da professionista.

Il giovanissimo talento rossonero fa gola a molte big, ma il Milan vuole fare di tutto per trattenerlo.

Milan: pronto un triennale per il baby Camarda

Francesco Camarda ha già segnato più di 500 goal con la maglia rossonera, dai Pulcini alla Primavera. Per questo, La Gazzetta dello Sport scrive che, a Milano e non solo, è visto come il centravanti dei prossimi anni. Il Milan gli offrirà a luglio un ricco triennale fino al 2027.

Il procuratore del ragazzo, che ha già esordito nella gara di Campionato contro la Fiorentina, Beppe Riso sta trattando con la società rossonera da tempo, per assicurargli un futuro all'altezza.

Sul baby talento c'è mezza Europa, Manchester City e Borussia Dortmund in primis, ma la volontà di ragazzo ed entourage è quella di proseguire con la maglia del Milan.