Un breve ritratto di Joe Barone

In quest'articolo abbiamo preparato un breve ritratto di Joe Barone. Dalla nascita in Sicilia al trasferimento negli Stati Uniti, dall'amicizia con Rocco Commisso al ruolo chiave rivestito nella Fiorentina degli ultimi 5 anni. Ci ha lasciati ad appena 58 anni.

Domani avrebbe compiuto 58 anni, ma stavolta il suo compleanno lo festeggerà in Cielo, insieme ai cari che lo hanno preceduto. In questo pezzo vogliamo raccontare, in brevissimo, chi era Joe Barone, per fargli arrivare il nostro piccolo tributo.

Chi era Joe Barone

Nativo di Pozzallo (all’anagrafe col nome di Giuseppe Barone, in un secondo tempo, in America, detto Joe), in provincia di Ragusa, si trasferisce con la sua famiglia negli Stati Uniti (a Brooklyn) all’età di otto anni.

Gioca a calcio durante la carriera universitaria, al termine della quale spende la sua professionalità presso un istituto bancario.

Sposato, quattro figli, è proprio negli Usa che conosce Rocco Commisso, con cui condividerà un’amicizia profonda e di lungo corso, oltre che un rapporto di fiducia e collaborazione nelle attività di quest’ultimo, a cominciare da un ruolo di responsabilità nel gruppo Mediacom.

Nel 2017 diviene vicepresidente dei New York Cosmos, subito dopo l’acquisto di Commisso.

Sempre Joe Barone riveste un ruolo importante nell’acquisizione della Fiorentina nel 2019. A lui il patron consegna le chiavi della squadra dopo esserne entrato in possesso.

Da direttore generale è il rappresentante ufficiale della società gigliata in ogni sede ed istituzione per cinque anni, la voce del Presidente ed a lui si deve lo sforzo organizzativo maggiore per la costruzione del Viola Park, uno dei centri sportivi più importanti ed attrezzati al Mondo.

Poi l’infarto acuto del miocardio nell’albergo che ospitava la Fiorentina, a poche ore dal match contro l’Atalanta. La morte sopraggiunge due giorni dopo all’Ospedale San Raffaele di Milano, dov’era ricoverato in terapia intensiva.