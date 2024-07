Torino: gara con l'Inter posticipata, ecco perchè. Piace Coppola dal Verona

Il Torino nel prossimo turno di campionato farà visita all'Inter Campione d'Italia e la gara verrà posticipata rispetto al calendario iniziale, vediamo il perchè. Sul fronte calciomercato il Torino fa un pensierino su Coppola del Verona, ecco le news.

Inter-Torino verrà posticipata, la partita si doveva giocare il 27 aprile alle ore 15.00 e invece verrà svolta il 28 aprile ore 12.30, così da consentire i festeggiamenti e la parata in bus al club meneghino e ai suoi supporters. Questa è la motivazione per cui la gara tra Torino e Inter ha cambiato ora e data.

Piace Coppola dal Verona

Come riportato su tuttomercatoweb.com, il Torino pensa a un colpo di calciomercato in difesa. Il Torino ha messo gli occhi su Diego Coppola del Verona. Difensore giovanissimo che è davvero esploso nelle ultime gare di campionato in particolar modo. Il Verona con o senza permanenza in Serie A potrebbe sicuramente cederlo e il Torino sembra essere davvero interessato alle sue prestazioni. Per Coppola si tratterebbe di un salto di qualità non indifferente e potrebbe davvero confermare la sua esplosione, per il Torino si tratterebbe di riuscire ad inserire in rosa un giovane e forte difensore con alle spalle già diverse partite in Serie A.