Classifica delle presenze degli stranieri nella Juventus: Alex Sandro via, ma prima scrive la storia?

La classifica delle presenze dei giocatori stranieri con la maglia della Juventus contiene più di una sorpresa e a fine stagione potrebbe cambiare ancora. Alex Sandro sempre contestato dai tifosi rischia di entrare nella storia ultra centenaria della Vecchia Signora?

La classifica delle presenze degli stranieri con la maglia della Juventus rischia di essere riscritta a fine stagione. Potrebbe essere infatti uno dei pupilli di Max Allegri in questi ultimi anni ad impadronirsi della vetta di questa graduatoria ed entrare a pieno titolo nella gloriosa ed ultra-centenaria storia della società torinese. Si tratta di Alex Sandro, un giocatore che oltre ad essere uno dei più presenti è anche uno dei più vincenti con ben 5 scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane nelle 9 stagioni di permanenza in bianconero.

Al momento lo straniero più presente nella Juventus è una leggenda del club come Pavel Nedved. Il biondo centrocampista ceco oltre ad essere stato un iconico campione della Juventus vincente di inizio millennio ha ricoperto anche un ruolo dirigenziale ed è sceso, all'apice della carriera, in Serie B dopo Calciopoli ed insieme ad altri campioni come Del Piero e Trezeguet. Ecco la classifica nel dettaglio.

Classifica presenze stranieri Juventus: un elenco di leggende

Un elenco di nomi da far venire i brividi. E' la prima cosa che ogni tifoso potrebbe pensare nel leggere, uno dopo l'altro, l'insieme di nomi dei calciatori stranieri più presenti con la maglia della Juventus. Nel prossimo turno di campionato Alex Sandro potrebbe agganciare Pavel Nedved in testa a questa particolare classifica con 327 presenze, qualora Allegri decidesse di farlo giocare contro il Milan. A quel punto l'esterno brasiliano avrebbe ancora 5 opportunità (4 in campionato e la finale di Coppa Italia) per prendersi il record assoluto in solitario.

Ecco nel dettaglio la classifica delle presenze degli stranieri con la maglia della Juventus:

pos nome nazionalità presenze 1 PAVEL NEDVED REP. CECA 327 2 ALEX SANDRO BRASILE 326 3 DAVID TREZEGUET FRANCIA 320 4 JUAN CUADRADO COLOMBIA 314 5 PAULO DYBALA ARGENTINA 293 6 PAOLO MONTERO URUGUAY 278 7 STEPHAN LICHSTEINER SVIZZERA 258 8 WOJCIECH SZCZESNY POLONIA 248 9 EDGAR DAVIDS OLANDA 235 10 MICHEL PLATINI FRANCIA 223

Alex Sandro, il meglio del terzino brasiliano della Juventus