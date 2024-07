De Rossi resta alla Roma: tutti i dettagli del rinnovo

Daniele De Rossi e la Roma: un rapporto destinato a durare ancora diversi anni. L'exploit di risultati da parte del giovanissimo allenatore ha sorpreso tutti e fatto innamorare il popolo romanista. I possibili dettagli del suo rinnovo di contratto sono contenuti nel pezzo.

L'attesa è finita da un paio di giorni. Daniele De Rossi sarà l'allenatore della Roma anche per la prossima stagione e non solo.

D'altronde, il cammino straordinario, in Campionato ed Europa League, tenuto dai giallorossi in questi 3 mesi (Mourinho è stato esonerato lo scorso 16 gennaio) è sotto gli occhi di tutti. Il popolo romanista è innamorato del suo ex "Capitan Futuro"; anche i fedelissimi del tecnico portoghese lo stanno diventando.

E per lui è un altro sogno della vita (dopo quello vissuto da calciatore) che si realizza.

De Rossi rimane alla Roma: i possibili dettagli dell'accordo

Secondo il noto portale calciomercato.com, Daniele De Rossi firmerà con la Roma un contratto triennale da 3 milioni di euro a stagione, senza alcuna clausola.

Tre mesi fa aveva accettato il "minimo sindacale" in cambio di una promessa: rimanere, in caso di qualificazione alla prossima Champions League (vista allora come una sorta di mission impossible). Non c'è stato bisogno di attendere nemmeno questo, la società capitolina ha già deciso di puntare su di lui per il futuro.