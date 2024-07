FA Cup, dove vedere Coventry City-Manchester United: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e formazioni

La Emirates FA Cup (Football Association Challenge Cup) 2023/24 offre la sfida tra il Coventry City di Mark Robins e il Manchester United di Erik ten Hag. Davanti al pubblico del "Wembley Stadium" di Londra, si gioca la gara valida per la semifinale in gara unica della competizione inglese. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni, con aggiornamenti delle formazioni ufficiali.

Emirates FA Cup, dove vedere Coventry City-Manchester United? Si gioca al "Wembley Stadium" di Londra, con calcio d'inizio in programma oggi, Domenica 21 aprile 2024, alle ore 16:30 (CET). La gara è valida per la semifinale in gara unica del torneo inglese per l'edizione 2023/24.

EVENTO COVENTRY CITY-MANCHESTER UNITED



Emirates FA Cup 2023/24

Semifinale (Gara unica)

LUOGO LONDRA



Wembley Stadium DATA Domenica 21 aprile 2024 ORE 16:30 (CET) ARBITRI ARBITRO

Robert Jones



ASSISTENTE 1

Ian Hussin



ASSISTENTE 2

Neil Davies



IV UFFICIALE

Thomas Bramall



VAR

Peter Bankes



AVAR

Nick Greenhalgh



SVAR

Michael Salisbury

Abbonati ora a DAZN.

FA Cup, dove vedere Coventry City-Manchester United?

Coventry City-Manchester United viene trasmessa in esclusiva su DAZN. E' disponibile in:

Coventry City-Manchester United, Diretta TV su: DAZN, per tutti i clienti abbonati sia a Sky che a DAZN.

Coventry City-Manchester United, Live Streaming su: DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Per tutti i clienti abbonati al servizio, sarà disponibile la connessione accedendo al sito della piattaforma tramite Smart TV o dispositivi mobili (PC, Tablet, Smartphone, Console).

Tutte le gare di Emirates FA Cup sono sempre disponibili sull'App DAZN.

La telecronaca DAZN di questa gara è affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Valon Behrami.

Emirates FA Cup 2023/24

Semifinale (Gara unica)



Coventry City-Manchester United, dove vedere:



Emittenti Emirates FA Cup 2023/24

Semifinale (Gara unica)



Coventry City-Manchester United, dove vedere:



Canali Coventry City-Manchester United



Diretta TV su:

DAZN DAZN Coventry City-Manchester United



Live Streaming su:

DAZN DAZN - App DAZN



dazn.com

Formazioni - Le probabili - Aggiornamenti formazioni ufficiali

Ecco le probabili formazioni di Coventry City e Manchester United. Aggiornamenti con le formazioni ufficiali.

Emirates FA Cup 2023/24

Semifinale (Gara unica)



Coventry City-Manchester United



Probabili formazioni



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



COVENTRY CITY



4-2-3-1 Emirates FA Cup 2023/24

Semifinale (Gara unica)



Coventry City-Manchester United



Probabili formazioni



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



MANCHESTER UNITED



4-2-3-1 40

Bradley Collins 24

André Onana 22

Joel Latibeaudiere 20

Diogo Dalot 4

Bobby Thomas 18

Casemiro 15

Liam Kitching 5

Harry Maguire 21

Jake Bidwell 29

Aaron Wan-Bissaka 14

Ben Sheaf 37

Kobbie Mainoo 28

Josh Eccles 39

Scott McTominay 10

Callum O'Hare 17

Alejandro Garnacho 27

Milan van Ewijk 8

Bruno Fernandes 11

Haji Wright 10

Marcus Rashford 9

Ellis Simms 11

Rasmus Højlund Coach



Mark Robins Coach



Erik ten Hag 🟡 Probabili formazioni

🟢 Formazioni ufficiali

Abbonati ora a DAZN.

Il Coventry City in FA Cup 2023/24

Emirates FA Cup 2023/24



Turno Emirates FA Cup 2023/24



Partita Emirates FA Cup 2023/24



Risultato Terzo turno Coventry City-Oxford United 6-2 Quarto turno Sheffield Wednesday-Coventry City 1-1 Quarto turno (Replay) Coventry City-Sheffield Wednesday 4-1 Ottavi di finale Coventry City-Maidstone United 5-0 Quarti di finale Wolverhampton-Coventry City 2-3

Il Manchester United in FA Cup 2023/24

Emirates FA Cup 2023/24



Turno Emirates FA Cup 2023/24



Partita Emirates FA Cup 2023/24



Risultato Terzo turno Wigan Athletic-Manchester United 0-2 Quarto turno Newport County-Manchester United 2-4 Ottavi di finale Nottingham Forest-Manchester United 0-1 Quarti di finale Manchester United-Liverpool 4-3 (AET)

Abbonati ora a DAZN.