Fiorentina-Genoa: le ultime sulla formazione di Italiano

In quest'articolo vi andiamo raccontare le ultime di formazione in casa viola, in vista del match tra Fiorentina e Genoa, in programma all'Artemio Franchi di Firenze. I tanti impegni chiamano al turnover, ma i gigliati non possono comunque più sbagliare, vista l'attuale classifica.

Fiorentina-Genoa rappresenta l'ultima chiamata europea per la Viola (ancora in corsa in Conference League e Coppa Italia), passando dal Campionato. Visti i tanti impegni, ci saranno diverse novità di formazione per una squadra sperimentale che, comunque, non può sbagliare ancora in questo 2024.

La formazione della Fiorentina anti Genoa

Veniamo alle probabili scelte di Vincenzo Italiano. In porta Terracciano.

Difesa con ballottaggio Faraoni-Kayode sulla destra, Parisi a sinistra e coppia centrale formata da Martinez Quarta e Ranieri.

A centrocampo e nella batteria dei trequartisti tutto dipende dalla condizioni di Jack Bonaventura, che sta meglio dopo la botta rimediata nella gara contro la Juventus. Qualora recuperasse e venisse schierato davanti alla difesa, con lui dovrebbe giocare Duncan, con Barak o Beltran dietro la prima punta. In alternativa, con Bonaventura trequartista, davanti alla difesa giocherebbero Maxime Lopez e Duncan. Possibile minutaggio anche per Gaetano Castrovilli.

I due esterni d'attacco dovrebbero essere: Ikoné a destra e Kouamé a sinistra. Come centravanti, ballottaggio tra Belotti e Nzola.

Aggiornamento: Nzola out dai convocati per un affaticamento muscolare.