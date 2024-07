Fiorentina: i big in tribuna con la Salernitana. Spazio anche a 3 Primavera

Sarà una Fiorentina del tutto sperimentale quella che affronterà la Salernitana allo stadio Arechi, nella gara valida per la 33' giornata del Campionato di Serie A. Dopo i 120 minuti di Conference e con la Coppa Italia alle porte, Italiano ha scelto di far riposare diversi big della rosa.

Vincenzo Italiano ha scelto di puntare tutto sulle Coppe e quindi domani a Salerno contro la Salernitana vedremo una Fiorentina tutta nuova, piena zeppa di riserve e con 3 giocatori convocati provenienti dalla Primavera: Biagetti, Caprini e Sene.

Restano a casa, invece, gli acciaccati Belotti, Beltran e Bonaventura, lo stanco Nico Gonzalez, più Nzola, di nuovo out per problemi personali, ed il febbricitante Comuzzo. Sfortunato quest'ultimo, che avrebbe potuto giocare domani, anche da titolare.

Salernitana-Fiorentina: la probabile formazione viola

La Viola dovrebbe quindi scendere in campo così: ballottaggio tra Terracciano e Christensen (favorito il secondo se al 100%) per il ruolo di portiere titolare.

In difesa Kayode (favorito su Faraoni), Milenkovic, Martinez Quarta e Parisi (ma occhio a qualche esperimento come difensore centrale al posto del serbo che ha fatto gli straordinari in Conference League).

Maxime Lopez e Duncan davanti alla difesa, con Ikoné, Barak e Sottil dietro l'unica punta. E qui staffetta tra Kouamé ed i due attaccanti della Primavera Caprini e Sene.

Almeno uno spezzone di gara dovrebbe essere garantito a Castrovilli. Probabilmente lo stesso discorso varrà anche per Infantino.