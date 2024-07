Fiorentina-Torino, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere finale Coppa Italia Primavera

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming, la finale di Coppa Italia Primavera, che vedrà opposte Fiorentina-Torino: calcio d'inizio ore 20.30 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. In campionato le due squadre sono rispettivamente al 13° e 6° posto con 33 e 44 punti.

Per i toscani si tratta addirittura della sesta finale consecutiva della manifestazione Nazionale, dove hanno vinto le prime quattro e perso l'ultima: in totale sono sette le affermazioni complessivie, mentre i granata sono davanti con otto successi.

La squadra di Galloppa nei tre turni precedenti ha eliminato Genoa, Milan e Roma, quella di Scurto invece ha avuto la la meglio su Udinese, Inter e Lazio. Quello odierno sarà la seconda sfida stagionale: la prima si è giocata in campionato, in Piemonte lo scorso 26 novembre con successo del Torino per 2-1, grazie alle reti di Ruszel e Gabellini, intervallate dal momentaneo pareggio di Sene (domenica 14 aprile ore 13, sarà in programma il ritorno a Firenze). L'arbitro della finale sarà Andrea Bordin della sezione A.I.A. di Bassano del Grappa (Vicenza).

Fiorentina-Torino, formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-2-3-1): Tognetti; Baroncelli, Biagetti, Sene, Romani; Rubino, Braschi; Fortini, Ievoli, Caprini; Harder.

TORINO (4-2-3-1): Abati; Marchioro, Dellavalle, Mendes, Bianay Balcot; Ruszel, Silva; Savva, Ciammaglichella, Njie; Padula.

Dove vedere Fiorentina-Torino, finale Coppa Italia Primavera

Il match Fiorentina-Torino, valevole per la finale di Coppa Italia Primavera (calcio d’inizio ore 20.30), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso l’App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire. Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com).