Inter: per Carlos Augusto è scattato l'obbligo di riscatto

Da ieri sera è scattato l'obbligo di riscatto per il terzino sinistro Carlos Augusto, da parte dell'Inter, nei confronti del Monza, che ricaverà ulteriori 7,5 milioni per questa cessione. Nell'articolo che segue trovate tutti i dettagli di questa operazione.

Il jolly difensivo brasiliano Carlos Augusto è a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter in maniera definitiva. I nerazzurri lo avevano prelevato in estate dal Monza con la formula del prestito con obbligo di riscatto, al verificarsi di determinate condizioni.

Il prestito è costato 4,5 milioni, il riscatto altri 7,5; in più ci sono 4 milioni ulteriori di bonus potenziali.

La qualificazione in Champions League matematica dell'Inter arrivata ieri sera, dopo la vittoria sull'Empoli, ha fatto scattare l'automatismo dell'obbligo di riscatto. Fin qui per lui 38 presenze in tutte le competizioni, impreziosite da un goal (seppur inutile contro il Bologna), in Coppa Italia, e 3 assist.

Le caratteristiche tecniche di Carlos Augusto

Nato terzino sinistro, Carlos Augusto è abile in entrambe le fasi. Predilige, però, quella offensiva, impreziosita da un senso del goal non così comune tra i difensori e dalla bravura nel fornire assist, grazie ad un gran bel piede sinistro.

Può giocare anche come esterno a tutta fascia, nonché come braccetto sinistro di una difesa a tre. È dotato di un'ottima velocità.