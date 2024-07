Palermo: esonerato Corini, squadra affidata a Mignani

Ribaltone in casa Palermo per quanto riguarda il ruolo di allenatore. Salta la panchina traballante di Eugenio Corini, che viene sostituito dall'ex tecnico del Bari Michele Mignani. I rosanero sono attualmente sesti in classifica e continuano a puntare alla promozione.

Dopo la sconfitta pirotecnica per 4-3 in casa del Pisa (con i rosanero rimasti in 10 sul parziale di 2-2 per l'espulsione di Gomes), il Palermo ha deciso di cambiare allenatore, affidandosi a Michele Mignani.

Sono state ore di grande riflessione quelle cominciate nella serata di lunedì e che alla fine hanno condotto all'esonero di Eugenio Corini.

Palermo: la crisi di risultati e la decisione su Mignani

Ricordiamo che il Palermo è attualmente sesto in classifica nella serie cadetta, con 49 punti collezionati in 31 partite, frutto di 14 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte. Ma il ruolino di marcia dell'ultimo periodo recita 4 sconfitte nelle ultime 5 gare, che hanno portato a 9 lunghezze il distacco dal Como secondo.

Il nuovo tecnico Michele Mignani, di origini genovesi, arriva dal Bari, dove l'anno scorso ha sfiorato la promozione (dopo aver ottenuto, sempre con i pugliesi, quella dalla C alla B). Ha pagato, però, una cattiva partenza nella stagione attuale, nella quale è stato esonerato.

L'allenamento odierno del Palermo è stato diretto da Cesare Bovo, mentre Mignani sarà presentato ufficialmente nella conferenza stampa di dopodomani.