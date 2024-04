Primavera 1, Juventus-Torino: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Oggi pomeriggio alle ore 18 presso il campo "Ale & Ricky" di Vinovo (Torino), si disputerà il match si disputerà il match Juventus-Torino, valevole per la 31.a giornata del campionato Primavera 1, che in classifica vede la squadra bianconero è al dodicesimo posto con 36 punti, mentre quella granata è sesta con 48 punti.

Negli ultimi venti precedenti in casa juventina in casa bianconera, i padroni di casa conducono per 13-6 e un pareggio; nella stracittadina d'andata disputata lo scorso 6 gennaio ad Orbassano, c'è stata la vittoria granata per 2-0. L'arbitro della sfida sarà Alberto Ruben Arena di Torre del Greco (Napoli), coadiuvato dagli assistenti Andrea Zezza di Ostia Lido (Roma) e Giorgio Ermanno Minafra di Roma.

Primavera 1, Juventus-Torino, formazioni ufficiali

JUVENTUS PRIMAVERA (3-5-2): Vinarcik; Martinez, Savio, Pagnucco; Grosso, Florea, Owusu, Crapisto, Gil; Montero, Mancini.

TORINO PRIMAVERA (4-2-3-1): Abati; Marchioro, Dellavalle, Mendes, Muntu; Dalla Vecchia, Ruszel; Silva, Ciammaglichella, Padula; Njie.

Primavera 1, dove vedere Juventus-Torino

Il match Juventus-Torino, valevole per il campionato Primavera 1 (calcio d’inizio ore 18), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso l’App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire. Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com).

