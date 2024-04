Serie A, probabili formazioni Atalanta-Empoli: le scelte di Gasperini e Nicola

Domenica 28 aprile, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A tra Atalanta-Empoli. Le due compagini, guidate da Gian Piero Gasperini e Davide Nicola, si sfideranno al Gewiss Stadium di Bergamo, casa del club bergamasco.

Serie A, Atalanta-Empoli: come arrivano le due squadre

L'Atalanta si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali in Serie A. I nerazzurri, infatti, hanno vinto per 1-2 in trasferta contro il Monza ed hanno superato la Fiorentina, in occasione della gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, per 4-1, ottenendo in questo modo il pass per la finale contro la Juventus. L'Empoli, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due partite del campionato di Serie A. I toscani, infatti, hanno perso in trasferta per 1-0 contro il Lecce ed hanno vinto in casa per 1-0 contro il Napoli di Calzona.

Serie A, probabili formazioni Atalanta-Empoli

ATALANTA (3-4-2-1) - Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

EMPOLI (3-5-2) - Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang. Allenatore: Davide Nicola.