Serie A, probabili formazioni Cagliari-Atalanta: le scelte di Ranieri e Gasperini

Domenica 7 aprile, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A tra Cagliari-Atalanta. Le due compagini, guidate da Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, si sfideranno all'Unipol Domus di Cagliari, noto in passato come Sardegna Arena.

Serie A, Cagliari-Atalanta: come arrivano le due squadre

Il Cagliari si avvicina al match reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I rossoblù, infatti, hanno perso in trasferta per 1-0 contro il Monza ed hanno pareggiato in casa per 1-1 nella sfida salvezza contro il Verona. L'Atalanta, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. La Dea, infatti, ha vinto al Maradona per 0-3 contro il Napoli ed ha perso in trasferta per 1-0 contro la Fiorentina, in occasione della gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia.

CAGLIARI (4-3-1-2) - Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola; Gaetano; Luvumbo, Lapadula. Allenatore: Ranieri.

ATALANTA (3-4-2-1) - Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; Scamacca. Allenatore: Gasperini.