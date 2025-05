Serie A, probabili formazioni Sassuolo-Milan: le scelte di Ballardini e Pioli

Le probabili formazioni del match Sassuolo-Milan, in programma domenica 14 aprile alle ore 15:00, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre: Ballardini e Pioli.

Domenica 14 aprile, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A tra Sassuolo-Milan. Le due compagini, guidate da Davide Ballardini e Stefano Pioli, si sfideranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia, casa del club neroverde.

Serie A, Sassuolo-Milan: come arrivano le due squadre

Il Sassuolo si avvicina al match reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I neroverdi, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in casa contro l'Udinese ed hanno pareggiato in trasferta per 2-2 contro la Salernitana. Il Milan, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I rossoneri, infatti, hanno vinto in casa per 3-0 contro il Lecce ed hanno perso in casa per 0-1 contro la Roma in occasione del match valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League.

Serie A, le probabili formazioni di Sassuolo-Milan

SASSUOLO (4-2-3-1) - Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Thorstvedt, Boloca; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Ballardini.

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Terracciano; Adli, Musah; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. Allenatore: Pioli.