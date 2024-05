AZ Picerno-Crotone, streaming gratis e diretta TV Rai Sport o Sky? Dove vedere playoff Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra AZ Picerno-Crorone valevole per il primo turno dei playoff, che si disputerà martedì 7 maggio alle ore 21. Arbitro dell'incontro Niccolò Turrini della sezione A.I.A. di Firenze

Domani sera allo stadiio "Donato Curcio" si disputerà il match AZ Picerno-Crotone, valevole per il primo turno dei playoff del campionato di Serie C (girone C). Le due squadre hanno terminato la stagione regolare rispettivamente al sesto e nono posto con 58 e 52 punti.

Le due sfide di campionato giocate in questa stagione hanno visto prevalere all'andata (allo "Scida") i calabresi per 2-1, mentre al ritorno il risultato è stato di 0-0 (al "Curcio"). L'arbitro della sfida sarà Niccolò Turrini della sezione A.I.A. di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Davide Conti di Seregno (Monza e Brianza) e Manuel Marchese di Pavia, Quarto Ufficiale Andrea Calzavara di Varese. VAR e AVAR rispettivamente Luigi Nasca di Bari e Rodolfo Di Vuolo di Castellamare di Stabia (Napoli).

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gilli, Biasiol, Guerra; Graziani, Gallo; Petito, Santarcangelo, Esposito; Murano.

CROTONE (3-5-2): Dini; Rispoli, Loiacono, Crialese; Tribuzzi, Vitale, D’Ursi, Zanellato, Giron; Comi, Gomez.

Dove vedere AZ Picerno-Crotone in tv e streaming

Il match di playoff Serie C tra AZ Picerno-Crotone sarà visibile in diretta su Sky Sport Sport (canale 253 del decoder). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

La sfida del "Curcio" si potrà seguire anche in chiaro e più precisamente su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre e 227 del decoder Sky), compreso lo streaming gratuito su RaiPlay.

15 febbraio 2024, AZ Picerno-Crotone 0-0: gli highlights