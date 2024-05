Dove vedere Giro d'Italia 2024, streaming gratis e diretta TV Rai Sport, Eurosport, Rai 2 o DAZN?

Ormai è tutto pronto per l'edizione numero 107 del Giro d'Italia che comincerà sabato 4 maggio con partenza da Veneria Reale e finirà il 26 a Roma. Scopriamo dove seguire in tv e streaming della corsa rosa, con canali, orari e programmazione delle trasmissioni.

Sabato 4 maggio prenderà il via l'edizione numero 107 del Giro d'Italia che comincerà con la tappa Veneria Reale-Torino dove i corridori passeranno anche per la grande Superga e terminerà domenica 26 maggio con arrivo a Roma (per la seconda volta consecutiva e sesta nella storia della corsa), per un totale complessivo di 3 321,2 km (21 tappe).

Nella scorsa stagione a trionfare fu lo sloveno Primoz Roglic che nella classifica generale ha prevalso di 14 secondi sul britannico Geraint Thomas e 75 secondi sul portoghese Joao Almeida; primo degli italiano, Damiano Caruso giunto quarto, a 4 minuti e 40 secondi.

Andiamo a scoprire chi trasmetterà in tv e streaming la "corsa rosa", che come al solito sarà seguito da tantissimi appassionati, non solo da casa, ma anche dal vivo nelle ventuno tappe in programma.

Dove vedere Giro d'Italia 2024 in tv e streaming

Il Giro d'Italia sarà visibile su Rai 2 e Rai Sport HD (canale 58 del digitale e 227 del decoder), ai quali si aggiungeranno, tutti i giorni, le dirette in streaming gratuito su Rai Play. Tante le trasmissioni dedicate: si comincerà con “Giro Mattina” che avrà un orario variabile (partirà 45 minuti del via di ogni tappa) e si andrà avanti con “Prima Diretta”, “Giro in diretta”, “Giro all’arrivo”, il “Processo alla Tappa”, “TGiro” e “Giro Notte”. Il telecronista delle tappe sarà Francesco Pancani, con il commento tecnico di Davide Cassani, che torna come a commentatare la corsa a distanza di 11 anni.

Giro d'Italia, le trasmissioni sulla Rai

Giro mattina, in onda su Rai Sport HD, 45 minuti prima della partenza di tappa con Tommaso Mecarozzi in conduzione, Stefano Garzelli e Beppe Conti ospiti fissi e gli inviati dalla partenza Ettore Giovannelli e Umberto Martini;

• Prima diretta: la tappa dal primo colpo di pedale, ancora su Rai Sport HD con Andrea De Luca e Alessandro Petacchi;

• Giro in diretta e Giro all’arrivo: dalle 14.00 su Rai 2 con Francesco Pancani, Davide Cassani e gli interventi dello scrittore Fabio Genovesi. Introduzione e recap delle prime fasi di gara con Franco Bortuzzo, motocronaca di Stefano Rizzato e Giada Borgato;

• Processo alla Tappa: ancora su Rai 2, subito dopo il traguardo e fino alle 18.00. Conduce Alessandro Fabretti, con Stefano Garzelli, Alessandro Petacchi e Beppe Conti e con Fabio Genovesi per le sue ormai celebri Cartoline dal Giro. Interviste ai protagonisti di Stefano Rizzato, Ettore Giovannelli e Umberto Martini;

• TGiro: alle 20.00 si torna su Rai Sport HD per rivivere le emozioni della tappa di giornata nella sintesi di un’ora curata da Andrea De Luca e Davide Cassani;

• Giro Notte: dalle 23.50 su Rai Sport HD, le fasi finali della tappa di giornata per i nottambuli.

Palinsesto RAI Giro d’Italia 2024

09:50/13:05 – 10:50/13:50 | RaiSport: Aspettando il Giro

10:35/13:50 -14:00 | RaiSport: Prima Diretta

14:00* – 16:15* | Rai2: Giro in Diretta

16:15* – 17:15* | Rai2: Giro all’arrivo

17:15* – 18:00* | Rai2: Processo alla Tappa

20:00 – 21:00 | RaiSport: TGiro

23:50/1:15 – 04:30 | RaiSport: Giro Notte

Oltre ai canali Rai, il Giro d'Italia 2024 sarà visibile anche su Eurosport 1 (canale 211 del decoder Sky e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati), con il commento di Luca Gregorio, Riccardo Magrini, Moreno Moser, Wladimir Belli e del due volte vincitore spagnolo Alberto Contador inviato sulle strade d'Italia. Dopo ogni tappa, spazio al Giro 360 in studio con Giulia Cicchinè e i suoi ospiti in diretta sul canale Youtube di Eurosport Italia. Inoltre ci sarà la possibilità di seguire tutte le tappe in streaming su Discovery+.

Giro d'Italia 2024, il borsino dei favoriti

***** Tadej Pogačar, Romain Bardet, Geraint Thomas

**** Cian Uijtdebroeks, Daniel Felipe Martinez, Ben O’Connor

*** Damiano Caruso, Alexey Lutsenko, Antonio Tiberi Thymen Arensman

** Thymen Arensman, Eddie Dunbar, Einer Rubio

* Nairo Quintana, Domenico Pozzovivo, Michael Storer

Giro d'Italia 2024, la presentazione (VIDEO)