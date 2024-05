Giro d'Italia 2024 curiosità e statistiche dell'edizione numero 107 della corsa "rosa"

Il Giro d'Italia 2024 è prossimo alla partenza da Venaria Reale in Piemonte e riempie la fantasia dei tanti appassionati di ciclismo che cercano tutte le curiosità sulla corsa rosa e si nutrono delle statistiche delle tante edizioni di questo straordinario evento.

Il Giro d'Italia 2024 partirà sabato 4 maggio da Venaria Reale ecco tutte le statistiche e le curiosità sulla corsa rosa numero 107. Un'edizione che purtroppo rispecchia l'andamento delle ultime edizioni in cui nessun italiano al via veste i panni del favorito. L'ultimo che ha occupato questo ruolo è stato Vincenzo Nibali (in foto), ultimo anche in grado di vestire la maglia rosa al termine delle tre settimane e aggiudicarsi il trofeo senza fine.

Quella di quest'anno sarà l'edizione numero 107, con partenza dal Piemonte e 14 regioni italiane toccate dal passaggio della corsa. La distanza totale da percorrere sarà di oltre 3400km con quattro tappe singole che supereranno i 200 chilometri. Ben 42000 metri di dislivello renderanno il percorso di questa corsa durissimo. La Cima Coppi dell'edizione 2024 sarà il Passo dello Stelvio con i suoi 2758 metri di altitudine, mentre il posto più meridionale toccato dalla gara sarà Pompei in Campania. Subito grandissimo spettacolo già nella seconda tappa con l'ascesa verso il Santuario di Oropa a 25 anni dalla memorabile impresa del Pirata Marco Pantani.

Giro d'Italia 2024 statistiche dell'edizione numero 107

L'edizione numero 107 del Giro d'Italia vedrà alla partenza dopo qualche anno il numero 1 del ranking UCI Tadej Pogacar che risulta essere anche il più accreditato per la vittoria finale. Lo sloveno è assieme al velocista Tim Merlier il corridore con più vittorie stagionali, ben 7. Per l'Italia questo primato spetta a Milan con 3 successi e che cercherà di rappresentarci degnamente durante gli sprint. Saranno presenti al via anche 6 campioni nazionali: Pogacar (Slovenia), Plapp (Australia), Narvaez (Ecuador), Valter (Ungheria), Velasco (Italia) e Lutsenko (Kazakistan).

Soltanto un corridore tra quelli al via si è aggiudicato il Giro d'Italia in precedenza: il colombiano Nairo Quintana che ha trionfato sulle strade italiane nel 2014 e che non sembra poter competere per le prime posizioni quest'anno. Militano nella stessa squadra sia il corridore più giovane che quello più anziano al via. Si tratta di Giulio Pellizzari (20 anni e 165 giorni) e Domenico Pozzovivo (41 anni e 156 giorni) entrambi della VF Group - Bardiani CSF - Faizanè.

Ecco nel dettaglio i plurivincitori di tappa all time:

1 CIPOLLINI Mario 42

2 BINDA Alfredo 41

3 GUERRA Learco 31

4 GIRARDENGO Costante 30

5 PETACCHI Alessandro 26 22

22 6 SARONNI Giuseppe 24

7 MOSER Francesco 23

8 MERCKX Eddy 23

9 DE VLAEMINCK Roger 22

10 COPPI Fausto 22

Per le vittorie nella classifica generale invece hanno scritto per ben 5 volte il nome nell'albo d'oro del Giro d'Italia gli italiani Coppi e Binda e il belga Eddie Merckx.